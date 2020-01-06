تأجيل محاكمة متهم بـ«تنظيم داعش الصعيد»

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم "مصطفى مصطفى بهنسي" والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد" إلى جلسة 3 فبراير؛ لتعذر حضور المتهم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.



وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت حكمها على 67 متهمًا منهم 44 محبوسًا، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".



وقضت المحكمة، بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المؤبد، وعاقبت 41 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، و6 متهمين حدث بالسجن 5 سنوات، وقضت ببراءة متهمين اثنين مما نسب إليهما من تهم.