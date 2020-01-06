الصحة تعلن الطوارئ استعدادًا لاحتفالات «الميلاد»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات العامة والمركزية إلى الدرجة القصوى، وعقد غرفة الأزمات بالوزارة بالتزامن مع انتهاء احتفالات أعياد الميلاد، لافتة إلى أن خطة التأمين الطبى الشامل تشمل الدفع بـ 2952 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الكنائس بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهرى و2 طائرة مروحية، مشيرةً إلى رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، بالإضافة إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبى السريع فى بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أى حدث.



وأضافت أن الخطة تضمنت تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب التأكد من زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال الفترة المذكورة، وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، والتأكد من وجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة " الأشعة، المعمل، بنك الدم " خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وجاهزية كل أجهزة الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة، لافتًا إلى أنه تتم متابعة توفير الأمصال ومضادات التسمم، ورفع درجة الاستعداد بأقسام الحروق.