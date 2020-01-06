ضبط صاحب شركة غير مرخصة للتحويلات المالية في النزهة

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على صاحب شركة غير مرخصة للتحويلات المالية؛ لاتجاره في العملات، بالنزهة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء فحص قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة قاطني الشقق المفروشة بعقار بشارع صالح حقي بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط "يوسف ن" 41 سنة، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم في بنى سويف، مستأجر شقة بالطابق الأول في عقار.



وعثر بحوزته على 16200 دولار أمريكي، دفتر سند صرف باسم سما للتحصيل، دفتر قبض باسم شركة للتحصيل، وبمناقشته اعترف باستغلاله الشقة المشار إليها كشركة دون ترخيص للتحويلات المالية، بقصد تحصيل المبالغ المالية من الأشخاص المقيمين داخل البلاد لتحويلها إلى ذويهم بدولة عربية خارج السوق المصرفية، وقيام كل من "عامر. ف" 47 سنة، و"نفين. ا" 39 سنة، مقيمين بدولة عربية، بتسليم نظير تلك المبالغ لذويهم مقابل خصم نسبة من مبلغ التحويل.



جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.