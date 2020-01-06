ضبط عاطلين بـ315 جرام «بودر» فى الشرابية

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من القبض على عاطلين بحوزتهما 315 جرامًا من مخدر البودر، في الشرابية.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة جرائم المخدرات من ضبط كلا من "مصطفى ج"، 23 سنة، عاطل، و"أدهم م"، 22 سنة، عاطل، حال وجودهما بمنطقة سكنهما بالشرابية مستقلان سيارة وبحوزتهما كمية من البودر المخدر وزنت 315 جرامًا، و6300 جنيه.



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.



جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.