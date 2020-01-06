ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مستشفى العمال بالإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، اليوم الاثنين، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق جزء من مبنى مستشفى العمال، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال العاملين عن الواقعة.



كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مستشفى العمال المغلق للتجديدات بدائرة القسم.



انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة والفحص أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي أدى إلى حريق محدود في السقف العازل مع احتراق قطعة بلاستيك في المكان أدت إلى صعود دخان كثيف بمكان الحريق وحوله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



من جانبه، قال الدكتور طارق نجم، مدير مستشفى العمال بالإسكندرية، إن الحريق لم يؤثر على المرضى وتم نقل عدد منهم لعنابر بديلة عقب اندلاع الحريق، وتم إعادتهم مرة أخرى لأقسامهم، مؤكدًا أن العمل يسير بشكل طبيعي في المستشفى.