نصائح الأرصاد للمواطنين خلال العاصفة الترابية

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الصقيع سوف تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مضيفا أن فرصة سقوط الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجارى.



وأضاف شاهين، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن موجة العاصفة الترابية سوف تستمر حتى الأربعاء المقبل.



ونصح المواطنين أصحاب الأمراض الصدرية بعدم التعرض للأتربة، بالإضافة إلى القيادة بهدوء على الطرق وعدم السرعة.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الاثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل.



وقال خبراء هيئة الأرصاد إن سرعة الرياح ما بين 10 و20 عقدة، أي بسرعة من 30 إلى 40 كم في الساعة، ومن المتوقع جدا أن تصل إلى العاصفة لوجود رياح جنوبية، تصل شدتها لأكثر من 40 كم.



وقال الخبراء، في بيان رسمي أمس، إن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة، ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.