مصادر بلجنة تنظيم حفل كاف: محرز لن يأتى

قالت مصادر مطلعة باللجنة المنظمة لحفل الأفضل في إفريقيا 2019، إنه من المتوقع غياب الدولي الجزائري رياض محرز، وهو جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حضور الحفل، المقرر إقامته غدًا الثلاثاء، في مدينة الغردقة.



وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن هناك احتمالًا كبيرًا بعدم وصول الجزائري رياض محرز للحفل بسبب ارتباطه بأمور أخرى، لافتًا إلى أن محرز خاطب اللجنة باحتمالية عدم وصوله للغردقة.



وهناك تأكيدات عن غياب "محرز" بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى، بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، إذ رفض الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزنز، السماح للاعب بالذهاب للحفل.