خريطة احتفالات الإذاعة المصرية بعيد الميلاد

أعدت الإذاعة المصرية خريطة برامجية متميزة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، من خلال تطويع برامجها وسهراتها لتغطية مظاهر الاحتفال، وجاءت الخريطة كالتالي:



في إطار تناول معاني التآخي والتسامح والتعايش بين أبناء الوطن، وتقديم سهرة دينية بعنوان "معا على الطريق" يتم تسجيلها داخل الكنيسة من خلال استضافة عالم دين إسلامي وعالم ديني مسيحي، وحوار معهما عن سماحة الأديان، وبرنامج "حديث الصباح" تذاع مجموعة من أحاديث الصباح تحمل العناوين التالية: "مفهوم التعايش"، و"ميلاد المسيح"، و"قوة المجتمع في وحدته"، و"بين عام وعام"، و"خطورة التعصب المذهبي"، كما يتم تطويع برامج: دعاء الصالحين، لؤلؤة من السنة، المجلة الإسلامية.



تحتفل صوت العرب بعيد الميلاد المجيد عبر إذاعة القداس على الهواء في ليلة عيد الميلاد، الإثنين 6 يناير، وفي يوم 7 يناير تطوع برامج "صباح الخير يا عرب"، و"أنا في انتظارك"، و"بعد الإعلان" للحديث عن المحبة، والإخاء في ظل الوطن الواحد، وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بالعيد، والحديث عن مكانة مصر في المسيحية ورحلة العائلة المقدسة، ورعاية الكنيسة المصرية للمسيحية على مر الزمان، كما تذيع أغاني عيد الميلاد خلال اليوم.



تحتفل شبكة الشباب والرياضة بعيد الميلاد المجيد عبر خطة من الفترات التالية: فترة مفتوحة لنقل قداس عيد الميلاد المجيد من مقر الكاتدرائية كاتدرائية ميلاد المسيح من العاصمة الإدارية، "سهرة مشاوير" تستضيف الأنبا موسى أسقف الشباب، وعضو المجمع المقدس وحوار عن ميلاد السيد المسيح، ورحلة العائلة المقدسة لمصر ولماذا مصر تحديدًا، وطوال اليوم يذاع تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مع رجال الدين المسيحي.



شبكة إذاعة الشرق الأوسط ستقدم الاحتفالية من خلال البرامج التالية: "العيد محبة ": لقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن مظاهر الاحتفال باليوم والتهاني المختلفة منهم لكل الإخوة المسيحيين، "سلام يا صاحبي" لقاءات مع النجوم حول ذكرياتهم في الاحتفال والمشاركة في الأعياد "حول العالم" لقاءات مع الكاتب والمؤرخ وسيم السيسي عن مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد في البلدان المختلفة، كما يتم تطويع عدد من الفترات خلال اليوم ومنها: أكلة عيد، فكها شوية، ليلة عيد.



شبكة الإذاعات الموجهة تحتفل بعيد الميلاد المجيد حيث تذيع البرنامج الأمهري والموجه لإثيوبيا تهنئة للمستمعين وأغاني مناسبة، كما يذاع قداس عيد الميلاد يوم الاثنين 6 يناير على الهواء عقب انتهاء إرسال الإذاعة الأمهرية مباشرة، تليه أغنية باللغة الأمهرية مخصصة للاحتفال بعيد الميلاد.



في اليوم التالي 7 يناير تذاع كلمة قداس البابا مترجمة إلى اللغة الأمهرية، وسيذاع حديث خاص ثقافي، وأغاني بالعربية والأمهرية، وسيذيع برنامج صوت مصر الموجه لأمريكا الشمالية تهنئة للمستمعين وجانب من قداس عيد الميلاد من الساعة 3.10 إلى 3.40 فجر الثلاثاء 7 يناير، وتذاع تهاني آباء الكهنة بالكنيسة، وسيذيع كل من البرنامج العبري والبرنامج الروسي جانب من قداس الميلاد وتهنئة للمستمعين المسيحيين وأغاني مناسبة.



وتقدم شبكة الإذاعات الإقليمية من خلال خدماتها المختلفة "القاهرة الكبرى، الإسكندرية، وسط الدلتا، شمال سيناء، جنوب سيناء، شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، الوادي الجديد، مطروح" خرائط للاحتفال بالمناسبة وإلقاء الضوء على قصة ميلاد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وإبراز روح التسامح والمحبة والألفة بين الأديان السماوية، فتطوع الشبكة فقراتها المفتوحة وبرامجها المختلفة، كما سيتم نقل القداس على الهواء مباشرة.



جاءت احتفالية الشبكة الثقافية بعيد الميلاد المجيد عبر خدماتها وتطويع برامجها وفتراتها المفتوحة، فيطوع "البرنامج الثقافي" فقرات ثقافية بلا حدود، ويقدم "البرنامج الأوروبي" فقرة استعراض الصباح وعدد من الفقرات المفتوحة بمختلف اللغات، ويقدم "البرنامج الموسيقي" مقطوعات موسيقية وترانيم الميلاد.



التلفزيون المصري

أعد التلفزيون المصري خريطة عرض برامجي متميزة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد عبر تطويع برامجها وسهراتها لتغطية مظاهر الاحتفال.



القناة الأولى:

تطوع القناة الأولى برنامج "صباح الخير يامصر"، و"الطباخ"، و"الست هانم"، و"مصر النهاردة" للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، كما تقدم مجموعة من الأفلام التسجيلية "دير سانت كاترين"، و"رحلة العائلة المقدسة"، كما تعرض مجموعة أغاني تهنئة بعيد الميلاد.



القناة الثانية:

تطوع القناة الثانية برنامج "طعم البيوت"، و"ومصر جميلة"، و"بكرة لينا"، و"حدث في مصر"، و"على أرض مصر"، و"فنون سينمائية"، و"برنامج أيامنا"، و"الشاشة الصغيرة"، و"السجادة الحمراء"، و"يامسهرني"، و"أهل مصر"، و"نجم وأغنيات" للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.



القناة الفضائية:

تطوع القناة الفضائية مجموعة من برامج البث المباشر لتغطية احتفال المصريين بالخارج بأعياد الميلاد المجيد ومنها برنامج "سيدتي" وبرنامج "مباشر من مصر"، كما تعرض القناة مجموعة من الأفلام ومنها "العتبة الخضراء"، و"تجبها كده تجيلها كده هي كده"، وتقدم مجموعة من البرامج للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ومنها "مزازيك"، و"ستوديو الثقافة"، و"فنون مصرية"، و"العالم من حولك"، و"المرايا"، و"موال من بلدي".



القنوات الإقليمية

أعد قطاع القنوات الإقليمية خرائط برامجية واحتفالية على مدار اليوم، بتطويع برامج قنوات القطاع للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وتبدأ باستعراض مظاهر الاحتفال بالأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة، وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بعيد الميلاد المجيد.



فضلًا عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية ولقاءات علي الهواء والأمنيات في الأعياد، بالإضافة لإذاعة الأغاني الخاصة بالعيد الميلاد المجيد وأجزاء من حفلات ليالي التلفزيون، ومن الأفلام التسجيلية التي تعرض على قنوات القطاع: رحلة العائلة المقدسة، بصمات على أرض المحروسة.