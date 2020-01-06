-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خريطة احتفالات الإذاعة المصرية بعيد الميلاد

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:18 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
طباعة
أعدت الإذاعة المصرية خريطة برامجية متميزة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، من خلال تطويع برامجها وسهراتها لتغطية مظاهر الاحتفال، وجاءت الخريطة كالتالي:

في إطار تناول معاني التآخي والتسامح والتعايش بين أبناء الوطن، وتقديم سهرة دينية بعنوان "معا على الطريق" يتم تسجيلها داخل الكنيسة من خلال استضافة عالم دين إسلامي وعالم ديني مسيحي، وحوار معهما عن سماحة الأديان، وبرنامج "حديث الصباح" تذاع مجموعة من أحاديث الصباح تحمل العناوين التالية: "مفهوم التعايش"، و"ميلاد المسيح"، و"قوة المجتمع في وحدته"، و"بين عام وعام"، و"خطورة التعصب المذهبي"، كما يتم تطويع برامج: دعاء الصالحين، لؤلؤة من السنة، المجلة الإسلامية.

تحتفل صوت العرب بعيد الميلاد المجيد عبر إذاعة القداس على الهواء في ليلة عيد الميلاد، الإثنين 6 يناير، وفي يوم 7 يناير تطوع برامج "صباح الخير يا عرب"، و"أنا في انتظارك"، و"بعد الإعلان" للحديث عن المحبة، والإخاء في ظل الوطن الواحد، وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بالعيد، والحديث عن مكانة مصر في المسيحية ورحلة العائلة المقدسة، ورعاية الكنيسة المصرية للمسيحية على مر الزمان، كما تذيع أغاني عيد الميلاد خلال اليوم.

تحتفل شبكة الشباب والرياضة بعيد الميلاد المجيد عبر خطة من الفترات التالية: فترة مفتوحة لنقل قداس عيد الميلاد المجيد من مقر الكاتدرائية كاتدرائية ميلاد المسيح من العاصمة الإدارية، "سهرة مشاوير" تستضيف الأنبا موسى أسقف الشباب، وعضو المجمع المقدس وحوار عن ميلاد السيد المسيح، ورحلة العائلة المقدسة لمصر ولماذا مصر تحديدًا، وطوال اليوم يذاع تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مع رجال الدين المسيحي.

شبكة إذاعة الشرق الأوسط ستقدم الاحتفالية من خلال البرامج التالية: "العيد محبة ": لقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن مظاهر الاحتفال باليوم والتهاني المختلفة منهم لكل الإخوة المسيحيين، "سلام يا صاحبي" لقاءات مع النجوم حول ذكرياتهم في الاحتفال والمشاركة في الأعياد "حول العالم" لقاءات مع الكاتب والمؤرخ وسيم السيسي عن مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد في البلدان المختلفة، كما يتم تطويع عدد من الفترات خلال اليوم ومنها: أكلة عيد، فكها شوية، ليلة عيد.

شبكة الإذاعات الموجهة تحتفل بعيد الميلاد المجيد حيث تذيع البرنامج الأمهري والموجه لإثيوبيا تهنئة للمستمعين وأغاني مناسبة، كما يذاع قداس عيد الميلاد يوم الاثنين 6 يناير على الهواء عقب انتهاء إرسال الإذاعة الأمهرية مباشرة، تليه أغنية باللغة الأمهرية مخصصة للاحتفال بعيد الميلاد.

في اليوم التالي 7 يناير تذاع كلمة قداس البابا مترجمة إلى اللغة الأمهرية، وسيذاع حديث خاص ثقافي، وأغاني بالعربية والأمهرية، وسيذيع برنامج صوت مصر الموجه لأمريكا الشمالية تهنئة للمستمعين وجانب من قداس عيد الميلاد من الساعة 3.10 إلى 3.40 فجر الثلاثاء 7 يناير، وتذاع تهاني آباء الكهنة بالكنيسة، وسيذيع كل من البرنامج العبري والبرنامج الروسي جانب من قداس الميلاد وتهنئة للمستمعين المسيحيين وأغاني مناسبة.

وتقدم شبكة الإذاعات الإقليمية من خلال خدماتها المختلفة "القاهرة الكبرى، الإسكندرية، وسط الدلتا، شمال سيناء، جنوب سيناء، شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، الوادي الجديد، مطروح" خرائط للاحتفال بالمناسبة وإلقاء الضوء على قصة ميلاد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وإبراز روح التسامح والمحبة والألفة بين الأديان السماوية، فتطوع الشبكة فقراتها المفتوحة وبرامجها المختلفة، كما سيتم نقل القداس على الهواء مباشرة.

جاءت احتفالية الشبكة الثقافية بعيد الميلاد المجيد عبر خدماتها وتطويع برامجها وفتراتها المفتوحة، فيطوع "البرنامج الثقافي" فقرات ثقافية بلا حدود، ويقدم "البرنامج الأوروبي" فقرة استعراض الصباح وعدد من الفقرات المفتوحة بمختلف اللغات، ويقدم "البرنامج الموسيقي" مقطوعات موسيقية وترانيم الميلاد.

التلفزيون المصري
أعد التلفزيون المصري خريطة عرض برامجي متميزة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد عبر تطويع برامجها وسهراتها لتغطية مظاهر الاحتفال.

القناة الأولى:
تطوع القناة الأولى برنامج "صباح الخير يامصر"، و"الطباخ"، و"الست هانم"، و"مصر النهاردة" للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، كما تقدم مجموعة من الأفلام التسجيلية "دير سانت كاترين"، و"رحلة العائلة المقدسة"، كما تعرض مجموعة أغاني تهنئة بعيد الميلاد.

القناة الثانية:
تطوع القناة الثانية برنامج "طعم البيوت"، و"ومصر جميلة"، و"بكرة لينا"، و"حدث في مصر"، و"على أرض مصر"، و"فنون سينمائية"، و"برنامج أيامنا"، و"الشاشة الصغيرة"، و"السجادة الحمراء"، و"يامسهرني"، و"أهل مصر"، و"نجم وأغنيات" للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

القناة الفضائية:
تطوع القناة الفضائية مجموعة من برامج البث المباشر لتغطية احتفال المصريين بالخارج بأعياد الميلاد المجيد ومنها برنامج "سيدتي" وبرنامج "مباشر من مصر"، كما تعرض القناة مجموعة من الأفلام ومنها "العتبة الخضراء"، و"تجبها كده تجيلها كده هي كده"، وتقدم مجموعة من البرامج للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ومنها "مزازيك"، و"ستوديو الثقافة"، و"فنون مصرية"، و"العالم من حولك"، و"المرايا"، و"موال من بلدي".

القنوات الإقليمية
أعد قطاع القنوات الإقليمية خرائط برامجية واحتفالية على مدار اليوم، بتطويع برامج قنوات القطاع للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وتبدأ باستعراض مظاهر الاحتفال بالأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة، وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بعيد الميلاد المجيد.

فضلًا عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية ولقاءات علي الهواء والأمنيات في الأعياد، بالإضافة لإذاعة الأغاني الخاصة بالعيد الميلاد المجيد وأجزاء من حفلات ليالي التلفزيون، ومن الأفلام التسجيلية التي تعرض على قنوات القطاع: رحلة العائلة المقدسة، بصمات على أرض المحروسة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

إطلالة غريبة لـ رضوى الشربينى.. والجمهور يسخر منها

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خاص.. مراسل ليفربول يفجر مفاجأة حول حضور محمد صلاح «حفل جوائز كاف»

منذ حوالي 5 ساعات

استقرار سعر الدولار اليوم

منذ أقل من ساعتين

حصيلة أولية: 3 قتلى و7 مصابين في حادث جامعة القاهرة

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

الأكثر قراءة

حصيلة أولية: 3 قتلى و7 مصابين في حادث جامعة القاهرة

خاص.. مراسل ليفربول يفجر مفاجأة حول حضور محمد صلاح «حفل جوائز كاف»

بعد مقتل قاسم سليماني.. 6 مخاوف تهدد مونديال قطر 2022

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

دراسة: جفاف الجسم يتسبب فى ضعف الذاكرة

أفضل أنواع المشروبات لصحة الجنين

روتين يومى للحماية من الضغط النفسى فى الامتحانات

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الرئيس نيوز

أسعار الذهب تشتعل عالمياً إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام

تساؤلات حول توقف إصدار قانون العمل.. و"الخدمات النقابية" تستعرض ملاحظاتها

خاص| مصر تبحث فتح خطوط ائتمان مع 6 مؤسسات مالية عالمية

الكسب يبدأ في استلام إقرارات الذمة المالية من موظفي 150 جهة بالدولة

منوعات

العثور على وحيد قرن نادر فى نيبال نافقا

منذ 1992.. الفائزين بجائزة «الكاف» لأفضل لاعب أفريقي

«مو صلاح» المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

ممثلة تجمع 20 مليون دولار أسترالي لمكافحة الحرائق

كشكول

ميدو: أتوقع فوز صلاح بجائزة الأفضل في أفريقيا ٢٠١٩

ميدو: أتوقع فوز صلاح بجائزة الأفضل في أفريقيا ٢٠١٩

بالأسماء.. المرشحين لجائزة الرواد بجامعة القاهرة

أين وصلت الدفعة الثانية بمسابقة 120 ألف معلم؟

إسلام سياسي

تقرير يكشف تفاصيل دور أمريكا وإسرائيل لدعم أردوغان لتنفيذ مخططهم التخريبي في المنطقة

بعد إنكار أبوالفتوح لبيعة الإخوان... تسريب صوتي لخيرت الشاطر يكذبه

الجامعة العربية تدين استهداف الكلية العسكرية في ليبيا

الأزهر يثمِّن تعامل المسلمين تجاه ضحايا حرائق الغابات في أستراليا

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
محمد رفعت
حكايات مصرية.. تأمين الشوارع
المزيد

الثقافة

ميسرة صلاح الدين ينتظر "كل جزرى الوحيدة" بمعرض القاهرة

فتحى عبد الله: محمد عيد إبراهيم لم يرتبط بالعمل السياسى

«العين» تصدر «الضحك في تجربة قصة حياتي» لعادل آيت أزكاغ

تكريم اسم المخرج سعد عرفة في الليلة 100 لـ«سينما مصر»

صفحتنا ع الفيس بوك