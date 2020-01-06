هبوط أرضى أمام مجمع مدارس قنا

شهد طريق "المنشية" في محافظة قنا، اليوم الإثنين، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا أمام مجمع المدارس، وانتقلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، لمتابعة جهود إصلاح الهبوط الأرضي بخط انحدار ومطبق الصرف الصحي.



وعلى الفور انتقل المهندس جمال الحسيني المصري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، فور إخطاره بالواقعة، وتم تشكيل فريق عمل ترأسه، وتم تأمين موقع الهبوط للبدء في إصلاح الهبوط، وجار عمل التجهيزات لإصلاح خط الصرف الصحي.



حيث تم الكشف على الحفر بمنطقة الهبوط بمعرفة مهندس التنظيم المختص، للإفادة ومعاينة الحفرة الناتجة عن الهبوط تقع جميعها تحت الأسفلت والرصيف وبنهر الطريق، ورفع التقرير الفني.



وأكدت الشركة أنه جار العمل لإصلاح الهبوط بأسرع وقت، بأنسب الطرق والمعدات لإعادة الشىء لأصله، بما لا يضر بالمدارس وإعادة حركة المرور لطبيعتها.



وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بقائدي السيارات والمركبات على الطريق بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.