رياح ترابية تضرب الإسكندرية.. واستمرار حركة الملاحة

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية بعد موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة الساحلية لمدة 5 أيام متتالية، بالتزامن مع نوة رأس السنة.



وساد اليوم على كافة الأنحاء طقس مشمس محمل برياح ترابية، لم يمنع المواطنين من التنزه على كورنيش المدينة، لعدم سقوط أمطار.



من جانبه، أكد الدكتور رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في تصريحات لـ"الدستور"، استمرار الحركة الطبيعية للعمل بميناءي الإسكندرية والدخيلة، بالتزامن مع ما تشهده المحافظة من تعرض لتقلبات جوية مستمرة.



وكانت محافظة الإسكندرية تعرضت لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الرعدية الغزيرة، مما أدى إلى غرق العديد من الشوارع الرئيسية والداخلية.



وأعلنت محافظة الإسكندرية أن المدينة تعرضت لموجة أمطار غزيرة ورعدية تراوحت شدتها ما بين 30 و35 ملم، وصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، موضحة أن الأمطار فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف ومحطات رفع المياه.



وأوضحت أن سعة مياه الأمطار بلغت 3 ملايين متر مكعب، بزيادة 2 مليون متر مكعب عن الطاقة الاستيعابية، مما أدى إلى الاستعانة بالمنطقة الشمالية العسكرية والدفع بعربات تصريف ورفع المياه التابعة لها.



وأكدت محافظة الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكل طاقتها على مدار 24 ساعة، لتقليل الأضرار عن المواطنين لا سيما في الشوارع الداخلية.