بعد تصالح الأب.. إخلاء سبيل فتاة سرقت والدها لتتزوج عشيقها

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل الفتاة وعشيقها المتهمين بسرقة مبالغ مالية من شقة والدها، بعد تنازل والدها عن المحضر والتصالح.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا من المقدم كريم البحيرى، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، مفاده ورود بلاغ من "أشرف. ا"، 54 سنة، مندوب توزيع كروت شحن الهواتف المحمولة، باكتشافه وجود بعثرة بمحتويات الشقة سكنه وسرقة صندوق حديدي من داخل الدولاب الخاص بغرفة النوم، وبداخله 420 ألف جنيه، 1500 ريال سعودي، ومجموعة من كروت شحن الهاتف المحمول مختلفة الفئات، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المبلغ "إسراء ا"، 23 سنة، ربة منزل.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، بالاشتراك مع "كرولس. ي" 23 سنة، طالب، وقررت أنه نظرًا لارتباطها بالأخير بعلاقة عاطفية ورغبتها في الهروب من مسكنها والإقامة صحبته، غافلت والدها واستولت على المسروقات وسلمتها للأخير.



أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدها، تم بإرشاده ضبط الصندوق الحديدى المستولى عليه، وبداخله جميع المسروقات بمكان إخفائها.