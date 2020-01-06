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مصر

الأرصاد عن طقس الثلاثاء: رياح مثيرة للأتربة.. والقاهرة 15 درجة

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء نشاط للرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية... وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى
القاهرة 10 15
شبين الكوم 10 15
طنطا 07 16
دمنهور 09 16
الإسكندرية 09 16
بلطيم 10 16
مطروح 10 16
السلوم 10 15
سيوة 08 14
بورسعيد 10 16
دمياط 10 16
الزقازيق 09 16
الاسماعيلية 11 17
السويس 11 17
العريش 10 17
رفح 09 17
رأس سدر 10 18
نخل 00 14
نويبع 13 19
طابا 10 17
كاترين 00 09
الطور 08 19
شرم الشيخ 12 21
الغردقة 07 21
مرسى علم 10 21
الفيوم 10 16
بنى سويف 09 16
المنيا 09 17
أسيوط 07 16
سوهاج 05 16
قنا 06 18
الأقصر 06 19
أسوان 07 20
أبوسمبل 08 19
الوادى الجديد 03 18
شلاتين 16 22
ابو رماد 15 22
حلايب 16 20
رأس حدربة 17 20

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