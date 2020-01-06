حبس سائق شرع فى هتك عرض طفلة بالشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، حبس سائق تحرش بطفلة وشرع في هتك عرضها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق، من أسرة " ز. ر. م" 16 سنة، من ذوى الاحتياجات الخاصة، تتهم "مصطفى. و.م" 19 سنة، سائق، بالتحرش بها.



وتبين أنه أثناء سير المتهم في شوارع قرية كفر الحصر، شاهد الطفلة فتحرش بها وشرع في التعدي عليها جنسيًا، فشاهدته سيدة من شرفة منزلها، فأهانته فحاول الفرار، وأبلغت أسرتها والتي أقدمت على تحرير بلاغ ضده.



وقد تمكنت قوة من مباحث مركز الزقازيق، من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر رقم 62281 إدارى مركز الزقازيق لسنة 2020، وجار العرض على النيابة العامة.