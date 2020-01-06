العراق يعلن إخراج «التحالف الدولى» من البلاد تدريجيًا

أعلن الناطق باسم قائد القوات العراقية، عبدالكريم خلف، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة العراقية بدأت وضع آلية خروج القوات الأجنبية من البلاد.



وأشار الناطق باسم قائد القوات العراقية، في مؤتمر صحفي، إلى أن دور القوات الأجنبية ينحصر بالتدريب والتسليح.



وكان البرلمان العراقي، أقر أمس الأحد، قرارًا​ بإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع ​قوات التحالف الدولي​.



كما صوّت البرلمان العراقي، على إلزام الحكومة بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة، وعلى قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية في البلاد.



وصوّت أعضاء البرلمان على 5 فقرات، منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وفقًا لموقع النشرة.