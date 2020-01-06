أمن أسيوط ينقذ 18 من الموت على مركب بنهر النيل

نجح أمن أسيوط في إنقاذ 18 راكبًا من داخل أتوبيس نهري، عقب تعطل المحرك بنهر النيل.



تبلغ لقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن أسيوط، بسير "أتوبيس نهرى" بشكل غير منتظم.



انتقل رجال البيئة والمسطحات بالمديرية لمحل البلاغ، وتبين وجود عطل بمحرك أحد الأتوبيسات النهرية يستقله 18 مواطنًا، يتجه من منطقة الوسطى بدائرة مركز شرطة الفتح إلى مرسى العبارات النهرية بدائرة قسم ثانٍ أسيوط، مما يؤدى إلى عدم تحكم السائق ويعرض حياة مستقليه للخطر.



تم نقل الركاب بواسطة "لنشات" الإنقاذ التابعة لإدارة شرطة البيئة والمسطحات وأمكن إخراجهم جميعًا دون حدوث ثمة إصابات، كما تم سحب "الأتوبيس النهري" إلى الجهة الشرقية لنهر النيل لعمل الصيانة اللازمة له.