رصد 4210 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت- خلال 24 ساعة- من ضبط 4210 مخالفات مرورية متنوعة.



وتضمنت المخالفات 1351 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و186 مخالفة السير دون ترخيص "قيادة وتسيير" و11 دراجة نارية مخالفة، و30 مخالفة "موقف عشوائى" و60 مخالفة شروط الترخيص و28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.