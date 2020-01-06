الداخلية توقع الكشف الطبى على 154 مريضًا بالمجان

وقع قطاع الخدمات الطبية، بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وقد تم استقبال 154 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الثانية حتى الخامسة مساء الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.