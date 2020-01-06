التخطيط: زيادة الاستثمارات لـ 1.3 تريليون جنيه.. و6% نمو مستهدف

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الإثنين، اجتماعًا بقيادات الوزارة لبحث ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-21.



وأوضحت الوزارة، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و366 مليار جنيه وتحقيق معدل نمو 6% مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات المحفزة للنمو، مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.



يشار إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد استعرض، أمس الأحد، مع وزيرة التخطيط ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020-2021، حيث ارتكز مشروع الخطة على برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030"، كما أولت تركيزًا خاصًا خلال الخطة على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات المحفزة للنمو، مثل: الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.