كشف غموض مقتل طالب وإلقاء جثته فى مصرف بالبحيرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف غموض وضبط المتهمين بقتل طالب، وإلقائه في أحد مصارف المياه بمركز شرطة المحمودية بالبحيرة.



توصلت جهود فريق بحث جنائي برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة لسابقة حدوث مشاجرة بين عائلة المجنى عليه وعائلته، نتج عنها وفاة أحد أطراف عائلته وتم التصالح فيها عرفيًا بين العائلتين، فعقد العزم على قتل المجني عليه انتقامًا منه لاعتياده استفزاز مشاعره إبان واقعة القتل المشار إليها.



واعترف المتهم باستدراج المجني عليه بحجة شحن رصيد لهاتفه المحمول وحال سيرهما بالطريق المجاور للترعة غافله وطرحه أرضًا، ثم باغته بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأودى بحياته، وألقى جثته والأداة المستخدمة بالترعة المشار إليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة للتحقيق.