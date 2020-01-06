بعد مقتل قاسم سليماني.. 6 مخاوف تهدد مونديال قطر 2022

ما زال مونديال قطر 2022 يواجه العديد من التهديدات المتلاحقة بين الحين والآخر، فيما تعددت أشكالها بين مخاوف سياسية وانتهاكات حقوقية، فضلًا عن شبهات الفساد، وكان آخر هذه التحذيرات ما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية حول تأثير التوترات الراهنة في المنطقة على استضافة الدوحة مونديال 2022.. وفي السطور التالية يرصد "الدستور" أبرز المخاوف المهددة لإقامة البطولة في قطر.



1- توترات واشنطن وطهران

حذرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، من تأثير تصاعد التوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط على إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقرر استضافتها في قطر.



وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، إنه بعد احتدام التهديدات بين واشنطن وطهران إثر مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني، تزايدت المخاوف بشأن كأس العالم 2022 في قطر.



وأضاف التقرير أن عملية اغتيال "سليماني" أثارت حربا كلامية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكنها في الوقت ذاته تهدد استقرار منطقة الخليج، الأمر الذي قد يثير العديد من المخاوف قبل انطلاق مونديال 2022 في قطر.



وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إلغاء معسكر تدريب المنتخب الأمريكي للرجال الذي كان من المقرر إقامته في الدوحة نهاية الأسبوع الجاري، نظرًا لتصاعد التوترات الراهنة في المنطقة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.



وقال الاتحاد الأمريكي، في بيان له: "في ضوء الوضع المتفاقم في المنطقة، قرر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تأجيل السفر إلى قطر".



2- المقاطعة العربية

لم تكن الحرب الأمريكية الإيرانية التهديد السياسي الأول لمونديال قطر، وإنما تواجه الإمارة الخليجية تحديًا سياسيًا أكثر صعوبة وأشد ضررًا، وهو استمرار المقاطعة العربية لقطر.



وفي الخامس من يونيو 2017، أعلنت دول الرباعي العربي «السعودية، الإمارات، البحرين، مصر» قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها الإرهاب، وإغلاق كافة المنافذ البرية والحدود الجوية معها.



وعلى عكس الدورات الأخيرة لكأس العالم، حيث كان لدى المشجعين خيار السفر عن طريق السكك الحديدية والطرق البرية من البلدان المجاورة، يتعين على جميع المشجعين في عام 2022 السفر جوًا أو في بعض الحالات عن طريق البحر، نظرًا للمقاطعة العربية.



وقالت "ذا صن" إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يأمل في إنهاء المقاطعة قبل انطلاق البطولة، إلا أن زيادة التوترات في المنطقة ربما تعزز الخلاف القائم بين دول الخليج وتقلل من احتمالات عودة العلاقات، وهو ما سيمنع إمكانية سفر المشجعين إلى الدول الأخرى بجانب الدوحة.



3- إقامة المشجعين

نظرًا لصغر مساحة الدولة الخليجية، تواجه قطر مأزقا جديدا في توفير أماكن إقامة المشجعين، ما دفع الدوحة إلى التفكير في الاستعانة بالخيام الصحراوية والفنادق العائمة.



وكشفت صحف بريطانية عن طلب قطر المساعدة من رؤساء مهرجان "جلاستنبري" الموسيقي في المملكة المتحدة، للتخطيط لإقامة معسكرات صحراوية ضخمة لاستضافة آلاف المشجعين من جمهور مونديال 2022.



وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية، إن قطر تعمل على الاستعانة بالسفن البحرية لتوفير فنادق عائمة مؤقتة لنحو 40 ألف زائر خلال البطولة، بينما تدرس الدولة الخليجية إمكانية الاستعانة أيضًا بالخيام الصحراوية لاستضافة آلاف المشجعين.



من جانبها، قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن النقص الكبير في أعداد غرف الفنادق دفع أعضاء اللجنة القطرية المنظمة لمونديال 2022، إلى التشاور مع منظمي مهرجاني "جلاستنبري" بالمملكة المتحدة، و"كوتشيلا" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حول الترويج لمقترح إنشاء المعسكرات الصحراوية.



4- انتهكات حقوق العمال

وتأتي "حقوق العمال الأجانب" في مقدمة التحذيرات التي أثارتها العديد من الصحف الدولية والمنظمات الحقوقية حول العالم، نظرًا لارتفاع حالات الوفيات أثناء العمل في بناء الملاعب تحت ظروف مناخية قاسية ولساعات طويلة دون تقاضي حقوقهم.



وفي الخامس من فبراير الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات القطرية تخاطر بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية استغلال العمال الأجانب.



وفي سبتمبر الماضي، أظهر بحث جديد أجرته المنظمة أن مئات العمال الأجانب في قطر لا يزالون ينتظرون دون جدوى الحصول على مستحقاتهم من الأجور المتأخرة والتعويضات، بالرغم من وعود السلطات القطرية بتحسين حقوق العمال.



وفي أبريل الماضي، تظاهر عدد من عمال بناء ملاعب كأس العالم في قطر؛ احتجاجًا على تردي أوضاعهم وتأخر صرف رواتبهم، وهو ما تكرر مجددًا في أغسطس الماضي.



وفي أكتوبر الماضي، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن قطر فشلت في التحقيق في حالات الوفاة المفاجئة لمئات من العمال الأجانب، مشيرة إلى أنهم يعملون في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم.



5- اتهامات الفساد

ويعد مونديال 2022 من أكثر الوقائع التي أحرجت قطر مرارًا وتكرارًا، ففي مارس من العام الماضي كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، وثائق مسربة أظهرت أن قطر عرضت سرًا 400 مليون دولار للفيفا، قبل 21 يومًا فقط من حصولها على حقوق استضافة كأس العالم 2022.



وذكرت الصحيفة أن قطر قدمت عرضًا آخر بقيمة 480 مليون دولار بعد ثلاث سنوات، وهو ما يعني أن الفيفا تلقت مباشرة من قطر مبلغ 880 مليون دولار لاستضافة المونديال.



وفي ديسمبر الماضي، بدأت السلطات الفرنسية التحقيق في شبهات الفساد حول الظروف التي أدت إلى منح تنظيم البطولة إلى قطر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فيما ألقت السلطات الفرنسية القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ميشيل بلاتيني، في إطار التحقيقات خلال يونيو الماضي.



6- ارتفاع درجات الحرارة

يعد ارتفاع درجات الحرارة في قطر أحد الأسباب التي أثارت مخاوف العديد من الدول التي لا تستطيع اللعب في مناخ جوي شديد الحرارة، ما اضطر "فيفا" إلى إقامة البطولة في فصل الشتاء على عكس الدورات السابقة.



وواجهت بطولة ألعاب القوى في قطر انتقادات دولية حادة بسبب الظروف القاسية التي عانى منها اللاعبون نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، الأمر الذي أدى إلى انسحاب العديد من اللاعبين المشاركين في الماراثون الأخير ضمن فعاليات البطولة.