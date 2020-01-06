«الوفد» يطالب بمزايا تحفيزية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية داخليًا سيسمح لمصر بدخول عصر جديد من التكنولوجيا.



وقال "قوطة"، في بيان، اليوم، إن المستقبل لصناعة السيارات في العالم يرتبط بالسيارات الكهربائية والتي تتوسع فيها الدول بأعداد كبيرة في منتجاتها، تماشيًا مع توجهات خفض معدلات التلوث الناتج عن احتراق الوقود، وإدخال تكنولوجيا جديدة آمنة وصديقة للبيئة.



وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن الحكومة تعمل حاليًا على تحويل مركبات النقل العام إلى العمل بالغاز الطبيعي، مع بدء تجريب أول أتوبيس يعمل بالكهرباء في شوارع القاهرة.



وطالب "قوطة" بأن تتضمن صناعة المركبات الكهربائية، والصناعات المغذية لها في مصر والآليات الممكنة لدعم التصنيع المحلي محفزات للتشجيع على دخول القطاع الخاص بقوة في هذا المجال.



وكانت بعض الوزارات المختصة بهذا الشأن قد استعرضت خلال اجتماع لها مؤخرًا موقف الخطوات التنفيذية الخاصة بوضع تصور تكلفة البنية التحتية المطلوبة لمحطات الشحن وتعريفة استهلاك الكهرباء المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية، ومقترح أماكن توزيع محطات الشحن السريع، إلى جانب الوقوف على عدد الأتوبيسات الكهربائية المطلوب تصنيعها أو استيرادها لتوفير نقاط الشحن التي تتطلبها هذه الأتوبيسات.