ضبط راكب عربى حاول تهريب ألماس بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، من ضبط راكب عربي، قادمًا من الإمارات، حاول تهريب كمية كبيرة من الألماس.



وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من الشارقة، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية، في راكب عربي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "Xray “ وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا، عثر على كمية كبيرة من الألماس تقدر بالملايين مخبأة داخل الملابس.



وأمر مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.

