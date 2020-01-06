نصف مليون طن سلع.. خطة الحكومة لتأمين مخزون التموين

تتضمن الخطة الحكومية متوسطة المدى حتى عام 2022، إجراءات تأمينية لمخزون السلع الأساسية.



وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن خطة الحكومة تركز على توفير سعات تخزينية تكفي للاحتفاظ باحتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية كأولوية قصوى، وإتاحتها بأسعار مناسبة للمواطنين، لافته إلى أن مشروعات الأمن الغذائي تستحوذ على التكلفة الكلية لكل البرامج والمشروعات المتعلقة بالتموين والتجارة الداخلية تقريبًا.



وأضافت الوزارة أنه تم استيراد نصف مليون طن من كل من السكر والزيوت والأرز سنويًا، واستنباط أصناف مبكرة النضج من الأرز لتوفير كميات مناسبة من المحصول وتوفر 2300 متر مكعب من المياه للفدان بنسبة وفر 35%، تسوية الأرض بالليزر للحصول على الميل المناسب للأرض بما يوفر ما بين 15-20% من الاحتياجات المائية للمحصول.



وتابعت أنه سيتم أيضًا استنباط أصناف قصيرة العمر من الذرة والقمح والفول البلدي، مما يوفر 2.8 مليار متر مكعب لكل سنة من المياه، وتغيير نمط الزراعة في بعض المحاصيل لتحقيق الاستخدام الكفء لمياه الرى، مثل زراعة البرسيم بالطريقة الجافة بدلًا من الطريقة اللامعة، مما يوفر 20% من الاحتياجات المائية للمحصول، إلي جانب استخدام نظام الري التبادلي لخطوط الزراعة، بحيث يتم ري نصف عدد الخطوط وري النصف الآخر عن طريق الرشح أو النشع، ما يمكن أن يوفر 20% من الاحتياجات المائية للمحصول.