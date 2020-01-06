ضبط سائق بـ4 كيلو حشيش في سوهاج
الإثنين 06/يناير/2020 - 12:54 م
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أخميم بسوهاج، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، من ضبط قائد سيارة ملاكي مقيم في سوهاج، وبحوزته 32 طربة حشيش وزنت 3 كيلو و600 جرام.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضه على النيابة للتحقيق.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضه على النيابة للتحقيق.