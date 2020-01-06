تعليم الاسماعيلية:غرف عمليات استعداد لامتحانات النقل الثانوي

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية على جاهزية المديرية والإدارات لانطلاق امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية "ورقي" صف أول و"تابلت" صف ثاني.



وأضاف انه تقرر إنشاء غرف عمليات بكل ادارة تعليمية، لمتابعة أعمال الامتحانات، وعمل تقرير يومي يرفع للمديرية، مؤكدا علي أهمية عمل كشوف حضور وانصراف للطلاب، داخل اللجان الامتحانية والتوقيع بالحضور للطلاب أنفسهم، وعمل محضر إثبات حالة للطلاب عند حدوث مشكله إليكترونية أثناء الامتحان وتوقيع الملاحظين ومسئول التطوير.



وتابع خلال اجتماع موسع اليوم ( الاثنين) بالقاعة الرئيسية بديوان المديرية أنه يجب التأكد من جاهزية المدارس للامتحان الإليكتروني بإقرار من مدير المدرسة وتوزيع الكود والرقم السري علي الطلاب

، وذلك بحضور الاستاذ عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، واسماعيل محسن مدير عام التعليم، ومدراء الإدارات الثمانية، الي جانب مدراء المدارس الثانوي علي مستوى المحافظة.



وشدد مدير المديرية علي ضرورة ان تتم مراجعة أجهزة التابلت وصيانتها، من خلال اخصائي التطوير علي أن يتم التنبية المستمر علي طلاب الصف الثاني الثانوي بتحديث البرامج الإليكترونية علي التابلت.



واختتم قائلا أنه يجب أن يكون التصحيح في المراكز علي مستوى الإدارة، بجميع الضوابط الخاصة بالتصحيح وعدم إعلان النتائج، إلا بعد تعليمات الوزارة مع ضرورة تطبيق لائحة الانضباط أثناء الامتحانات وجميع القرارت المنظمة لذلك.