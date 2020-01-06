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محافظات

مكتب بريد جديد وخدمات متطورة بجامعة سوهاج

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:53 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمود عبد العال
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صرح الدكتور احمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، خلال تفقده لمكتب بريد الجامعة القديمة، أنه سوف يتم إنشاء مكتب بريد داخل المقر الجديد للجامعة، علي غرار المكتب الكائن بالحرم القديم، وذلك بناء علي ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في زيارته الأخيرة للجامعة، حيث تم توفير مقر يصلح لتقديم الخدمات البريدية.

وقال اللواء حاتم صادق، مدير أمن الجامعة، إن هناك خدمات جديدة أطلقها مكتب بريد الجامعة، لتقديم يد العون والمساعدة لجميع منتسبي الجامعة، منها بطاقه الرقم القومى مميكنة، شهادة ميلاد مميكنة، شهادة وفاة مميكنة، شهادة زواج مميكنة، بالإضافة إلي مخالفات المرور،‏ استخراج قيد عائلى، ‪ توثيق الخارجية.

من جهته قال المحاسب نصر الدين عبدالحميد، رئيس القطاع، إن تلك الخدمات تأتي انطلاقًا من رسالة البريد المصري نحو توفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية والمجتمعية، لمواكبة تطورات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم استحداث محاور خدمية جديدة، تحقق هذه الرؤية من خلال باقة متكاملة من الخدمات، مشيرًا إلي أنه تقديرًا لجامعة سوهاج، فقد تم اعتماد تلك الخدمات بمكتب بريد الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب، والعاملين، وأعضاء الهيئة التدريسية.

وأوضح المحاسب حسين يوسف، مدير مكتب بريد الجامعة، أن من بين الخدمات المقدمة مسبقًا، خدمة دفع رسوم المدارس، خدمة الإسكان الاجتماعي وحجز الشقق، خدمة التابلت، ‏‪‬خدمة المعاشات، بالإضافة إلي خدمتي البريد السريع، الحساب الجاري .

وقد صاحب رئيس الجامعة خلال تفقد مكتب البريد الدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفي الخالق، نائبي رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، وشئون خدمة المجتمع، وأمناء الجامعة المساعدين.

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