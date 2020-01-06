رئيس «الغد» في احتفالية دعم السياحة مع رئيس البرلمان الإيطالي

حضر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، احتفالية شرح وتوضيح وترويج مسيرة العائلة المقدسة بجمهورية مصر العربية، والتي نظمها المهندس جورج عياد نائب رئيس حزب الغد بإحدى الفنادق.



حضر الاحتفالية وفد من إيطاليا، ضم رئيس البرلمان الإيطالي ونائبه، ومجموعة من نواب البرلمان الإيطالي وبعض الوزراء ورجال الاعمال الايطاليين، وحضر من الجانب المصري بعض نواب البرلمان المصري وبعض الشخصيات المصرية العامة، وبعض خبراء صناعة السياحة في مصر، وذلك في إطار دعم السياحة المصرية عموما والسياحة الدينية على وجه الخصوص.



كما حضر الاحتفالية النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، ورئيس غرفة السياحة، والنائب حاتم بشات، وبعض النواب المصريين.