«تويتر» منصة قرارات «ترامب» الحربية في 2020

برزت منصة "تويتر" كقناة للحرب الكلامية الدائرة عالميًا، سواء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ناحية، أو بين النظام الإيراني وحزب الله اللبناني وجماعات الحشد العراقية من ناحية أخرى، وذلك للرد من آن لآخر لإطلاق مواقف تهديدية ضد إيران، بعد الإعلان مباشره عن العملية التي قتل فيها قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس في العراق.



الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" عبارة عن صورة العلم الأميركي دون أي تعليق إضافي، وفي خطوة فسرها الخبراء على أنها تعكس حماقته وعدم معرفته بإيران، ألحق ترامب صورة العلم بتغريدة ثانية كتب فيها "لم يسبق أن كسبت إيران حربا لكنها لم تخسر في مفاوضات قط!"، ظنًا منه أن إيران ستجلس مع الولايات المتحدة الأميركية على طاولة التفاوض بعد عملية اغتيال الفريق سليماني.



وفي تغريدات أخرى، هدد ترامب باستهداف نحو 52 موقعا إيرانيا، وقال إن "تلك المواقع ستضرب بسرعة وبقوة"، مضيفا إن بعضها "على درجة عالية من الأهمية لإيران ولثقافتها"، ثم حذر في تغريدة أخرى من أن أمريكا "مستعدة لاستخدام أسلحتها الجديدة والجميلة دون تردد".



وفي آخر تغريداته، قال ترامب عبر "تويتر": "ستكون هذه المنشورات الإعلامية بمثابة إخبار إلى الكونجرس في الولايات المتحدة بأنه إذا قامت إيران بضرب أي شخص أو هدف أمريكي، فإن الولايات المتحدة ستضرب بسرعة وبشكل كامل، وربما بطريقة غير متناسبة، مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب، ولكنه موجود مع ذلك!"



تغريدات ترامب هذه قابلتها تغريدات لوزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف عبر "تويتر"، الذي قال في أول رد على العملية "استهداف الجنرال سليمان كان تصرفا إرهابيا من جانب الولايات المتحدة وهو تصعيد خطير وأحمق، الولايات المتحدة ستتحمل عواقب هذه المغامرة".



وفي تغريدة أخرى، رد فيها على تهديدات ترامب بقصف مواقع "تراثية ايرانية" كتب ظريف: "بعد أن ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي بإقدامه على الاغتيالات الجبانة يوم الجمعة يهدد (ترامب) بارتكاب انتهاكات جديدة لـ لمعايير الدولية".



نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أعرب من خلال "تويتر" عن رفضه لعملية اغتيال سليماني، وفي الوقت الذي هاجم فيه الشهيد سليماني، اعتبر أن ترامب "قد ألقى بالديناميت في برميل بارود.. ولن يحزن أي أمريكي لمقتل سليماني، الذي دعم الإرهاب وزرع الفوضى.. قد نكون على شفا اندلاع نزاع كبير في الشرق الأوسط".



وانتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت أنجيل ترامب بسبب عدم إعلامه الكونجرس مسبقًا بالغارة.