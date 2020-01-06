حصيلة أولية: 3 قتلى و7 مصابين في حادث جامعة القاهرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن أن حادث التصادم الذي وقع بين سيارتين "نقل وميكروباص"، أمام كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.



كانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام باب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ووقوع حالات وفاة وإصابات، فوجّه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، وتبين أن سيارة نقل اصطدمت بأخرى ميكروباص مما أدى إلى انقلاب الأخيرة وإصابة ووفاة عدد من مستقليها.



انتقلت سيارات الإسعاف، وفرضت قوات الشرطة كردونًا بمحيط الحادث لحين نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، ودفعت إدارة مرور الجيزة بالخدمات اللازمة والأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.



وألقت قوة أمنية، برئاسة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم عمرو فارق رئيس مباحث قسم الجيزة، القبض على سائقي السيارتين المتسببتين في الحادث للتحقيق معهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.