الليلة.. عرض خاص لفيلم «بنات ثانوى»

تقيم الجهة المنتجة لفيلم "بنات ثانوي" الليلة عرضًا خاصًا للفيلم بأحد المولات الشهيرة بمنطقة 6 أكتوبر، على أن يتم طرح الفيلم غدًا 7 يناير في مصر والدول العربية.



وطرحت الشركة المنتجة، البوسترات الدعائية للعمل في إطار الخطة الدعائية للفيلم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قصة 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، بمدرسة حكومية، وحياة كل بنت في هذه المرحلة وداخل المدرسة.



الفيلم يشارك في بطولته كل من هنادي مهنا، جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، ومايان السيد، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.