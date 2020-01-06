«البحوث الفلكية»: قوة زلزال الغردقة وشرم 3.4 ريختر.. ولا خسائر

أكد الدكتور أحمد بدوى، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، ورئيس الشبكة القومية للزلازل، أنه بالفعل حدث زلزال بعد فجر اليوم في الغردقة وشرم الشيخ.



وأضاف رئيس الشبكة القومية للزلازل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الزلزال كان يبعد عن الغردقة بحوالي 73 كيلو، ويبعد عن هضبة أم سيد في شرم الشيخ بحوالي 10 كيلو.



وتابع: "قوة الزلزال حوالي 3.4 ريختر، وهى صغيرة جدا، ولم تخلف أى خسائر".



وكان مركز البحوث الفلكية أعلن، صباح اليوم الاثنين، أن محطات الشبكة القومية رصدت زلزالا على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة.



وأكد المركز أن تاريخ الحدوث يوم الاثنين الساعة الرابعة و51 دقيقة صباحا، بالتوقيت المحلي بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، حيث شهد خط العرض 27.75 شمالا، خط الطول 34.28 شرقا.