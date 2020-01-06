خطة للاستحواذ على أسواق المنتجات التركية في أفريقيا في 2020

يمثل الوجه الحقيقي لخطة جسور التي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام لدعم حركة التجارة المصرية في أفريقيا قوة إضافية في منافسة المنتجات المصرية في أفريقيا للمنتجات التركية التي تنتشر في السوق الأفريقي وأصبح من تبعيات الدفاع عن الأمن الاقتصادي المصري في القارة السمراء وقف تغلغل وتوسع تركيا بمنتجاتها في أفريقيا عبر مبادرتي جسور والـ100 مليار لدعم الصناعة الوطنية والتي من المقرر أن يشهد عام 2020 تنفيذ جذري لهذه المبادرات.



وفي هذا الإطار كشف الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الحكومة المصرية من خلال مبادرتي جسور لدعم حركة التجارة الخارجية في أفريقيا التي أطلقتها ورعتها وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية في مصر سواء اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية والبنوك ومبادرة البنك المركزي في دعم الصناعة الوطنية بـ100 مليار جنيه تمثل استعداد قوي للغاية للاستحواذ على الأسواق الأفريقية.



وأضاف شعير في تصريحات خاصة للدستور أن حجم الصادرات التركية في أفريقيا وصل مؤخرا إلى 11.5 مليار دولار بينما تستمثر تركيا ما يقرب من 46 مليار دولار استثمارات بينما بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 21 مليار دولار لذا كان من الهام للغاية ألا تترك مصر الأسواق الأفريقية لتركيا.



وأشار إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي دعم بقوة الخطة المصرية لمواجهة استحواذ تركيا على الأسواق الأفريقية حيث دشنت مصر العديد من المؤتمرات الاقتصادية بمشاركة رؤساء عدد كبير من الدول الأفريقية.



وأوضح شعير أن شركة النصر للتصدير تمتلك سلسلة كبيرة للغاية من الفروع الموجودة في أفريقيا حيث تمثل الشركة قوة جيدة للغاية عبر أصولها وتاريخها الأفريقي.



وأوضح شعير أن السنوات القليلة القادمة ستشهد توسع مصر وزيادة صادرتها في السوق الأفريقي خاصة مع بدء تنفيذ مبادرتي جسور والمركزي لدعم الصناعة وحركة التجارة المصرية في أفريقيا.

فيما قال سامح سعد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة أن شركته تستهدف التوسع في السوق الأفريقية خلال عام 2020 عبر خطة هامة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري في اطار فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية في أفريقيا.



وأضاف سعد أن مصر تسعي بقوة للتواجد أفريقيا خاصة في ظل توليها لرئاسة الاتحاد الأفريقي مما يدعم جميع التحركات المصرية في قطاعات متعددة.



وأشار سعد إلى أن تركيا متواجدة بقوة على المستوى السياحي لذا نسعى عبر تحالفات اقتصادية مختلفة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل دعم الاستثمار والسياحة وحركة التجارة في أفريقيا.

وأشار سعد إلى أن السوق الأفريقي سوق واعد للغاية ويمثل أهمية كبري لمصر.