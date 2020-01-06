«المحاسبات» يشارك فى اجتماع مجلة الرقابة المالية اليوم

يشارك الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الإثنين، في الاجتماع التاسع والسبعين للجنة الدائمة لمجلة الرقابة المالية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمقرر عقده بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 6-10 يناير 2020.



ستتم خلال هذا الاجتماع مناقشة وتقييم المقالات المحررة والمترجمة المقدمة من قبل الأجهزة الأعضاء في المنظمة العربية وكذا افتتاحية العدد (75) من مجلة الرقابة المالية.



كما أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام بدوى، عن تحديد موعد اللقاء الدوري الثانى مع أعضاء الجهاز لبحث معوقات العمل والمشاكل التي يواجهونها فى إعداد التقارير الخاصة بالجهات والهيئات العامة والحكومية، وذلك عقب انتهاء اللجنة التي تم تشكيلها لبحث النقاط التي أثيرت خلال اللقاء الشهر الماضي.

