زوجة تطالب بأجر مسكن: «قالي إتجوزتك خدامة لأهلي»

في ركن بعيد عن المتقاضين، تجلس سيدة ثلاثينية في محكمة أسرة الزاوية الحمراء، تنتظر مثولها أمام القاضي لنظر دعواها رقم 4562 لسنة 2019، والمطالبة بأجر مسكن حاضن عقب طرد زوجها لها ورضيعها.



روت "منى. ف" مأساتها لـ"الدستور" قائلة إنها تزوجت زواجًا تقليديًا من "تامر. ع" في بيت عيلة عقب فترة خطوبة لم تتعدى الشهرين، وأسفر الزواج عن طفلها الوحيد "أحمد".



وأضافت، أنها فوجئت عقب الزواج بطباع زوجها الحادة في التعامل وأنه لا يعود إلى البيت إلا للنوم فقط، وبمعاتبته على إهماله لها تشاجر معها قائلا: "أنا أصلًا متجوزك خدامة لأهلي.. عشان كدا هما اللي اختاروكي".



واختتمت حديثها قائلة: انتهت المشاجرة بطردي من منزل الزوجية ورفضه الإنفاق علي ورضيعي، مما اضطرني إلى اللجوء إلى القضاء لإقامة الدعوى.