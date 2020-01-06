وزيرا التنمية المحلية والآثار يزوران كنيسة العذراء بالمعادى

توجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى مقر كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وكان فى استقبالهم الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس وعدد من الأساقفة.



حيث قدم شعراوي والعناني التهنئة إلى الأنبا دانيال والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد، وتفقدوا ما سيتم في الكنيسة من أعمال تطوير، بالإضافة إلى المقايسات الخاصة بإقامة المرسى السياحي ونقاط الخدمة التي تخدم السائحين وإعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادي.



وفي ختام الجولة اتفق اللواء شعراوي، والدكتور العناني، على مواصلة القيام بزيارات إلى باقي محافظات مسار العائلة المقدسة، للعمل على تذليل كافة المعوقات الخاصة بالأعمال التي ستتم إقامتها.