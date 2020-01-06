قتلى ومصابون في انقلاب ميكروباص أمام جامعة القاهرة

شهد محيط جامعة القاهرة- منذ قليل- حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، حيث تجري قوات الأمن حصرهم ونقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات.



تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام باب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ووقوع حالات وفاة وإصابات، فوجّه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال لموقع الحادث، وتبين أن سيارة نقل اصطدمت بأخرى ميكروباص، مما أدى إلى انقلاب الأخيرة وإصابة ووفاة عدد من مستقليها.



انتقلت سيارات الإسعاف، وفرضت قوات الشرطة كردونًا بمحيط الحادث لحين نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، ودفعت إدارة مرور الجيزة بالخدمات اللازمة والأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.