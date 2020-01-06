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المعرض

3 إصدارات جديدة عن دار "روافد" لروبير الفارس بمعرض الكتاب

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:47 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يصدر للكاتب روبير الفارس، عن دار "روافد" للنشر والتوزيع، ثلاثة أعمال جديدة، ومن المقرر طرحها بعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتأتي الأعمال تحت عنوان "شجرة التين"، وهى: رواية بعنوان "الرعاع" وكتابان، الأول بعنوان "أنياب القديس.. البابا شنودة والأصولية المسيحية".

قال روبير الفارس: "الكتاب يقدم توثيقًا للوجه الآخر من الذين تضرروا من سلطة البابا شنودة الكنسية من خلال الاستماع لهم، وكيف عاقبهم البابا وهدم حياتهم، مثل: جورج بباوي، الدكتور قزمان وهيب وأنبا غريغوريوس ومتى المسكين، ومصادرة الفكر في عصر البابا فهو شهادات عن عصره".

أما الكتاب الثاني فهو بعنوان "واخضرت شجرة التين" وجاء على ظهر غلافه الخلفى: "في قراءة النار.. إذا كانت إسرائيل تقع فعلًا تحت الغضب الإلهي واللعنة كما يعلم بعض آباء الكنيسة في الشرق الأوسط من خلال كتاباتهم وخطاباتهم، وخاصة بعد هزيمة 1967، فكيف نفسر الازدهار الذي تنعم فيه دولة الاحتلال وتقدمها المذهل فعلا في كل المجالات".

وتابع: "وهنا تتوالد أسئلة أخرى خاصة بتفسير الآيات الواضحة بالكتاب المقدس حول عودة إسرائيل دينيًا وسياسيًا، الأمر الذي تحقق بالفعل على أرض الواقع، مخالفًا للتفسيرات التي ترفض تحقيق الآيات حرفيًا، وتقول إن الذين يستخدمون هذه الآيات المتعددة ينتمون إلى المسيحية الصهيونية، وهي المذهب المرفوض من أغلب الكنائس في الشرق".

واختتم: "في هذه المساحة الشائكة والغامضة والتي يرتعش كثيرون من الاقتراب منها، يبحث هذا الكتاب عن تراث المسيحية الصهيونية في الشرق والتي تبنت عودة دولة إسرائيل منذ عام 1840 فى كتاب المسيح الموعود لعودة اليهود وغيرها من كتابات تتشظى بين التأييد الحرفي الذي صار واقعا والتفسير الرافض لذلك على نطاق واسع".
3 إصدارات جديدة عن دار "روافد" لروبير الفارس بمعرض الكتاب
3 إصدارات جديدة عن دار "روافد" لروبير الفارس بمعرض الكتاب
3 إصدارات جديدة عن دار "روافد" لروبير الفارس بمعرض الكتاب
3 إصدارات جديدة عن دار "روافد" لروبير الفارس بمعرض الكتاب

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