-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«خارجية البحر الأحمر» يناقشون في الرياض تأمين الملاحة

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يعقد في السعودية اليوم اجتماع لوزراء خارجية كيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ويضم الكيان كلا من السعودية، والسودان، وجيبوتي، والصومال، ومصر، واليمن، والأردن.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن الاجتماع يرمي إلى تحقيق المصلحة الأمنية والسياسية والاستثمارية، وتأمين حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الدولي الأهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدول السبع "تجتمع لمواجهة التدخلات الأجنبية في ذلك الممر المائي الاستراتيجي، بعد بروز تغولات تركية وإيرانية في السنوات الأخيرة، تركز على بعض الدول، استغلت كل من أنقرة وطهران أوضاعها الداخلية الهشة لتأسيس نفوذهما وإيجاد موطئ قدم في هذه المنطقة الحيوية".

وسيتناول الاجتماع -بحسب مراقبين- توحيد صف الدول المشاطئة للبحر الأحمر من أجل تفادي تدخلات الدول الخارجية في شؤون المنطقة الحساسة، خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

صعيدي وسعودي و3 ساقطات.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من البرلمان الليبى على قرار تحرك القوات التركية إلى طرابلس

منذ حوالي 14 ساعة

واشنطن: مستعدون للحد من التدخل الأجنبي «السام» في ليبيا

منذ يوم

إطلالة غريبة لـ رضوى الشربينى.. والجمهور يسخر منها

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

الأكثر قراءة

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

استقرار سعر الدولار اليوم

مصرع 3 سوريين وإصابة 16 فى حادث بالبحر الأحمر

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

دراسة: جفاف الجسم يتسبب فى ضعف الذاكرة

أفضل أنواع المشروبات لصحة الجنين

روتين يومى للحماية من الضغط النفسى فى الامتحانات

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الرئيس نيوز

عبد العال يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد:"يتصدى للمفسدين في الأرض"

رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه

على أعتاب الخروج من «الأوروبي».. هل تقلب جيس فيليبس الطاولة على جونسون؟

مصرع 5 في انقلاب ميكروباص صدمته سيارة نقل أمام جامعة القاهرة

منوعات

العثور على وحيد قرن نادر فى نيبال نافقا

منذ 1992.. الفائزين بجائزة «الكاف» لأفضل لاعب أفريقي

«مو صلاح» المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

ممثلة تجمع 20 مليون دولار أسترالي لمكافحة الحرائق

كشكول

"البحث العلمي والتكنولوجيا" تعلن عن وظيفتين شاغرتين

سائق يحاول هتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

"التعليم" تعلن شروط عقد لجنة خاصة لطلاب الثانوية العامة داخل المستشفى

جامعة القاهرة تحتضن احتفالية للفيفا والكاف بحضور نجوم الكرة

إسلام سياسي

بعد إنكار أبوالفتوح لبيعة الإخوان... تسريب صوتي لخيرت الشاطر يكذبه

الجامعة العربية تدين استهداف الكلية العسكرية في ليبيا

الأزهر يثمِّن تعامل المسلمين تجاه ضحايا حرائق الغابات في أستراليا

فى عيد ميلاده الـ74.. «الإمام الطيب» يهدى العالم «الأخوة الإنسانية»

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
محمد رفعت
حكايات مصرية.. تأمين الشوارع
المزيد

الثقافة

فتحى عبد الله: محمد عيد إبراهيم لم يرتبط بالعمل السياسى

«العين» تصدر «الضحك في تجربة قصة حياتي» لعادل أيت أزكاغ

تكريم اسم المخرج سعد عرفة في الليلة 100 لـ«سينما مصر»

«ست زوايا للصلاة».. قصص غارقة في السواد والنزف

صفحتنا ع الفيس بوك