مباراة على البحر لنجوم إفريقيا المشاركين فى حفل كاف بالغردقة

يصل ثلاثي إفريقيا المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا لعام ٢٠١٩، وهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز، إلى مدينة الغردقة، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لانطلاق الاحتفال غدًا الثلاثاء.



وأكد مصدر لـ"الدستور" أن نجوم إفريقيا سيشاركون في مباراة شاطئية على أحد شواطئ مدينة الغردقة قبيل انطلاق الحفل، مشيرًا إلى أنه تم حجز وتجهيز صالة ألعاب رياضية للسنغالي ساديو ماني والذي طلبها قبيل وصوله، لافتًا إلى أنه سينتقل ماني إلى استاد الجونة لمتابعة بعض التدريبات الخاصة به، حفاظًا على لياقته البدينة.



يذكر أنه سيقام غدًا الثلاثاء حفل كاف لاختيار الأفضل في إفريقيا بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، كما أنه من المقرر أن يقدم الحفل الكاميروني صامويل إيتو، بحضور شخصيات إفريقية من كبار اللاعبين والمسئولين الحكوميين.