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حوادث

المتهم بقتل عامل بمصنع في المرج يمثل جريمته

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:42 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
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اصطحبت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، يرافقهم محقق من نيابة شرق القاهرة الكلية، صاحب مصنع متهم بقتل عامل في منطقة المرج لتمثيل الجريمة.

ووصل المتهم إلى مسرح الجريمة، وبدأ في التمثيل، حيث مثل أحد أفراد القوة المرافقة دور المجني عليه، وقال المتهم إنه في صباح يوم الواقعة نشبت مشاجرة بينه والمتهم لفصله من العمل، وفي المساء عندما رآه الأخير استفزه ببعض الكلمات الجارحة، فاستعان بعامل آخر لديه ونشبت بينهما مشاجرة طعنه خلالها بسلاح أبيض وأرداه قتيلًا.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين المحامي العام للنيابات، قد أمرت بتشريح جثة عامل لقي مصرعه على يد صاحب مصنع في المرج، لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه توفي نتيجة إصابته بجرح طعني نافذ في البطن.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة في المنطقة ووقوع قتيل، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب مصنع وعامل، أقدم خلالها الأول على طعن الثاني بسلاح أبيض، فأسقطه قتيلا.

ودلت التحريات على أن خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه السبب في الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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