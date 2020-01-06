بالأسماء.. 7 مصابين فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية الأربعين التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي، فانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى "بيجو"، بالطريق الزراعي أمام قرية الأربعين.



وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وهم كل من: "عبدالفتاح نبيه إبراهيم شيحة"، 52 سنة، "سمير فتحى السيد متولى"، 50 سنة، "محمد السيد محمد عليوة"، 54 سنة، "فايزة أحمد الصبرى"، 47 سنة، "سامح السيد الشلقامى"، 40 سنة، "زينب سمير الخولى"، 28 سنة، "أحمد سمير السيد"، 30 سنة، وتم نقلهم للمستشفى العام بإيتاي البارود، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.