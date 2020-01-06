اختناق 4 إثر تسرب غاز بمنزلهم فى البحيرة

استقبل مستشفى الدلنجات بالبحيرة، اليوم الاثنين، 4 أفراد من عائلة واحدة مصابين باختناق نتيجة تسريب غاز طبيعي بمنزلهم.



تلقت الأجهزة بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الدلنجات العام، بوصول 4 مصابين باختناق نتيجة استنشاق غاز طبيعي بالمنزل.



انتقل ضباط المباحث بمركز الدنجات، وبالفحص تبين إصابة كل من: "أشرف.ف.ع" 52 سنة، "نورهان.أ.ف" 14 سنة، "محمد.أ.ف" 10 سنوات، و"عبدالرحمن.أ.ف" 9 سنوات، ومقيمين بعزبة الفخراني، والحالات مستقرة، وتم وضعهم تحت الملاحظة.



وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.