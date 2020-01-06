اختناق 4 إثر تسرب غاز بمنزلهم فى البحيرة
الإثنين 06/يناير/2020 - 11:40 ص
البحيرة - معوض هويدىطباعة
استقبل مستشفى الدلنجات بالبحيرة، اليوم الاثنين، 4 أفراد من عائلة واحدة مصابين باختناق نتيجة تسريب غاز طبيعي بمنزلهم.
تلقت الأجهزة بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الدلنجات العام، بوصول 4 مصابين باختناق نتيجة استنشاق غاز طبيعي بالمنزل.
انتقل ضباط المباحث بمركز الدنجات، وبالفحص تبين إصابة كل من: "أشرف.ف.ع" 52 سنة، "نورهان.أ.ف" 14 سنة، "محمد.أ.ف" 10 سنوات، و"عبدالرحمن.أ.ف" 9 سنوات، ومقيمين بعزبة الفخراني، والحالات مستقرة، وتم وضعهم تحت الملاحظة.
وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
تلقت الأجهزة بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الدلنجات العام، بوصول 4 مصابين باختناق نتيجة استنشاق غاز طبيعي بالمنزل.
انتقل ضباط المباحث بمركز الدنجات، وبالفحص تبين إصابة كل من: "أشرف.ف.ع" 52 سنة، "نورهان.أ.ف" 14 سنة، "محمد.أ.ف" 10 سنوات، و"عبدالرحمن.أ.ف" 9 سنوات، ومقيمين بعزبة الفخراني، والحالات مستقرة، وتم وضعهم تحت الملاحظة.
وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.