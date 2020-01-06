محافظ الإسكندرية: نحتفل بعيد الميلاد ولا نهنئ فقط

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: "إننا لن نأتي للتهنئة بعيد الميلاد بل جئنا للمشاركة؛ لأن هذا هو عيد لمصر كلها"، مشيرا إلى أنه سعيد بالتجمع مع الأخوة المسيحيين.



وأكد: "إننا لم نختلف ولن نقبل القسمة على اثنين، وعلى مر التاريخ، أعداء مصر حاولوا الدخول عن طريق الفتنة وفشلوا".



وأشار إلى "أننا تربينا في بيوت مسيحية، والمسيحيين تربوا في بيوت مسلمة، ونحن نحتفل سويا، لا أحد يعرف المسلم من المسيحي".



وأكد أنه جاء لتكون الإسكندرية أجمل، مشيرا إلى أن مكتب المحافظة مفتوح 24 ساعة لحل مشاكل المواطنين.



جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الكنيسة الإنجيلية بالعطارين وسط الإسكندرية، بحضور القيادات التنفيذية ومحافظ الإسكندرية، وقوات الجيش والشرطة.