شباب مدينة غريان الليبية يحرقون العلم التركي (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يظهر قيام شباب مدينة غريان الليبية بحرق العلم التركي، تنديدا بالتدخل في شئون بلادهم، وتزايد الرفض الشعبي للتدخل التركي في الشأن الليبي.



وامتد الرفض الشعبي من غرب ليبيا إلى الشرق والجنوب، حيث أعلن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بدء إرسال وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي.



وأبرمت حكومة الوفاق في طرابلس مع النظام التركي، في نوفمبر، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وترسيم الحدود البحرية، لاقت رفضا وتنديدا داخليا وإقليميا ودوليا واسعا.

