محافظ كفر الشيخ: تنفيذ منظومة المراقبة بعد استلام الكاميرات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم ( الإثنين )، تنفيذ مشروع تركيب منظومة كاميرات المراقبة وغرف التحكم بمركز ومدينة كفر الشيخ، لافتًا إلى أن المحافظة استلمت الكاميرات، وتم الانتهاء من تركيب جميع الأعمدة الحاملة للكاميرات والبالغ عددها 52 عمودا، لحمل 62 كاميرا، فضلًا عن إنشاء غرفة العمليات المركزية بمبنى الديوان العام، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة IBM Intercom company – الشركة المنفذة لمشروع الكاميرات، موضحًا أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح منظومة الكاميرات.



وأكد المحافظ أن أعمال مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة كفر الشيخ كمرحلة أولى، والمراكز بالمرحلة الثانية بكاميرات المراقبة ضمن مشروع يشمل دائرة المحافظة، ويتم تطبيق هذا النظام للتأمين والمراقبة لمداخل ومخارج المدينة، مما يساعد الجهات الأمنية والرقابية لمتابعة كل ما يحدث داخل المدينة، ومتابعة المرور والسيارات، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن، مشيرًا الى أن ذلك يُعد تفعيلًا لأهم بنود بروتوكول الشركة المصرية للاتصالات ومحافظة كفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور المهندس عبد الستار الشيخ، نائب رئيس شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بندارى، السكرتير العام، والمهندس وليد عبد العال، رئيس قطاعات وجه بحرى، والمهندس طارق عبد الجليل، رئيس قطاع غرب الدلتا، بالمصرية للاتصالات، والدكتور عبدالعظيم غنيم، معاون وزير الاتصالات، والمهندس أسامة سارى، مدير عام منطقة تليفونات كفر الشيخ، والمهندس حسام همام، مديرعام منطقة البحيرة، والمهندس طارق عامر، مدير عام تنفيذ المشروعات، والمهندس محمد طلعت حنيش، مدير عام سنترالات كفر الشيخ، والمحاسب أحمد صلاح جبريل، مدير مبيعات سنترالات كفر الشيخ.

