جامعة القاهرة تحتضن احتفالية للفيفا والكاف بحضور نجوم الكرة

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من الرسائل للطلاب خلال كلمته في اللقاء الطلابي المفتوح والذي نظمته الجامعة، بالتعاون مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بحضور دجوركاييف، وأحمد حسام ميدو، ولورا جورج، وكليمنتين توري.



وقال الخشت، إن اللاعب الافريقي استطاع أن يجمع بين القوة البدنية والعقلية الأوروبية، وأن اللاعب الافريقي احد اهم اركان أي فريق اوروبي، مؤكدًا أن افريقيا تستطيع أن تقدم للعالم الكثير وقدمت الكثير في كرة القدم.



وأضاف رئيس الجامعة للطلاب، أن كرة القدم وغيرها من الألعاب تساعدنا على التفرقة بين المنافسة والصراع أو الحرب، لأن النفس البشرية لها نوازع تدعو للحرب والقتال، ولكن كرة القدم تستطيع أن تحولها إلى منافسة خاضعة لقواعد وأخلاقيات، موجهًا الطلاب بأن يقرأوا الميثاق الاخلاقي الخاص بالفيفا وأن يستفيدوا منه.



وأوضح الخشت، ان نجاح اللاعب الفرد لايتم إلا من خلال الفريق، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب واحد قادر على إنهاء المنافسة، قائلا للطلاب: لو خسرت الماتش لازم تستعد للقادم ولو خسرت امتحان لازم تستعد للامتحان القادم.



ودعا الخشت، طلاب جامعة القاهرة إلى التمسك بالإصرار وعدم اليأس ومواصلة المنافسة، مؤكدا ضرورة النظر إلى الأمام باستمرار وعدم النظر الى الخلف، لتجنب خسارة المستقبل سواء في الدراسة أو العمل، لأن البقاء للأصلح وهو القادر على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة.



وأشاد رئيس الجامعة، باللاعب محمد صلاح، لأنه يعمل على تطوير نفسه بإستمرار ولا يلتفت لما حوله من معارك جانبية، قائلا: "الملتفت لا يصل".



وأكد أن أفريقيا استطاعت أن تقدم للعالم اسهامًا حقيقيًا في كرة القدم وتستطيع ان تقدم إسهامات حقيقية أكثر في مجالات أخرى وتستطيع ان تعلم العالم لأنها أصل العالم.