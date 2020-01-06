-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة تحتضن احتفالية للفيفا والكاف بحضور نجوم الكرة

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:37 ص
صوره من الحدث
صوره من الحدث
إسراء جمال
طباعة
وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من الرسائل للطلاب خلال كلمته في اللقاء الطلابي المفتوح والذي نظمته الجامعة، بالتعاون مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بحضور دجوركاييف، وأحمد حسام ميدو، ولورا جورج، وكليمنتين توري.

وقال الخشت، إن اللاعب الافريقي استطاع أن يجمع بين القوة البدنية والعقلية الأوروبية، وأن اللاعب الافريقي احد اهم اركان أي فريق اوروبي، مؤكدًا أن افريقيا تستطيع أن تقدم للعالم الكثير وقدمت الكثير في كرة القدم.

وأضاف رئيس الجامعة للطلاب، أن كرة القدم وغيرها من الألعاب تساعدنا على التفرقة بين المنافسة والصراع أو الحرب، لأن النفس البشرية لها نوازع تدعو للحرب والقتال، ولكن كرة القدم تستطيع أن تحولها إلى منافسة خاضعة لقواعد وأخلاقيات، موجهًا الطلاب بأن يقرأوا الميثاق الاخلاقي الخاص بالفيفا وأن يستفيدوا منه.

وأوضح الخشت، ان نجاح اللاعب الفرد لايتم إلا من خلال الفريق، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب واحد قادر على إنهاء المنافسة، قائلا للطلاب: لو خسرت الماتش لازم تستعد للقادم ولو خسرت امتحان لازم تستعد للامتحان القادم.

ودعا الخشت، طلاب جامعة القاهرة إلى التمسك بالإصرار وعدم اليأس ومواصلة المنافسة، مؤكدا ضرورة النظر إلى الأمام باستمرار وعدم النظر الى الخلف، لتجنب خسارة المستقبل سواء في الدراسة أو العمل، لأن البقاء للأصلح وهو القادر على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة.

وأشاد رئيس الجامعة، باللاعب محمد صلاح، لأنه يعمل على تطوير نفسه بإستمرار ولا يلتفت لما حوله من معارك جانبية، قائلا: "الملتفت لا يصل".

وأكد أن أفريقيا استطاعت أن تقدم للعالم اسهامًا حقيقيًا في كرة القدم وتستطيع ان تقدم إسهامات حقيقية أكثر في مجالات أخرى وتستطيع ان تعلم العالم لأنها أصل العالم.
جامعة القاهرة تحتضن احتفالية للفيفا والكاف بحضور نجوم الكرة
جامعة القاهرة تحتضن احتفالية للفيفا والكاف بحضور نجوم الكرة
جامعة القاهرة تحتضن احتفالية للفيفا والكاف بحضور نجوم الكرة
جامعة القاهرة تحتضن احتفالية للفيفا والكاف بحضور نجوم الكرة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

منذ 1992.. الفائزين بجائزة «الكاف» لأفضل لاعب أفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

هل يتصدى الجيش المصرى للتدخل التركى فى ليبيا الباز يجيب

منذ يوم

صعيدي وسعودي و3 ساقطات.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة في قنا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. تورط عامل بمنزل نانسي عجرم في حادث السرقة

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

الأكثر قراءة

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

استقرار سعر الدولار اليوم

مصرع 3 سوريين وإصابة 16 فى حادث بالبحر الأحمر

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

دراسة: جفاف الجسم يتسبب فى ضعف الذاكرة

أفضل أنواع المشروبات لصحة الجنين

روتين يومى للحماية من الضغط النفسى فى الامتحانات

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الرئيس نيوز

عبد العال يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد:"يتصدى للمفسدين في الأرض"

رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه

على أعتاب الخروج من «الأوروبي».. هل تقلب جيس فيليبس الطاولة على جونسون؟

مصرع 5 في انقلاب ميكروباص صدمته سيارة نقل أمام جامعة القاهرة

منوعات

العثور على وحيد قرن نادر فى نيبال نافقا

منذ 1992.. الفائزين بجائزة «الكاف» لأفضل لاعب أفريقي

«مو صلاح» المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

ممثلة تجمع 20 مليون دولار أسترالي لمكافحة الحرائق

كشكول

"البحث العلمي والتكنولوجيا" تعلن عن وظيفتين شاغرتين

سائق يحاول هتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

"التعليم" تعلن شروط عقد لجنة خاصة لطلاب الثانوية العامة داخل المستشفى

جامعة القاهرة تحتضن احتفالية للفيفا والكاف بحضور نجوم الكرة

إسلام سياسي

بعد إنكار أبوالفتوح لبيعة الإخوان... تسريب صوتي لخيرت الشاطر يكذبه

الجامعة العربية تدين استهداف الكلية العسكرية في ليبيا

الأزهر يثمِّن تعامل المسلمين تجاه ضحايا حرائق الغابات في أستراليا

فى عيد ميلاده الـ74.. «الإمام الطيب» يهدى العالم «الأخوة الإنسانية»

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
محمد رفعت
حكايات مصرية.. تأمين الشوارع
المزيد

الثقافة

فتحى عبد الله: محمد عيد إبراهيم لم يرتبط بالعمل السياسى

«العين» تصدر «الضحك في تجربة قصة حياتي» لعادل أيت أزكاغ

تكريم اسم المخرج سعد عرفة في الليلة 100 لـ«سينما مصر»

«ست زوايا للصلاة».. قصص غارقة في السواد والنزف

صفحتنا ع الفيس بوك