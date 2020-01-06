اقتصادية قناة السويس: ضخ دماء جديدة وشابة لخلق كوادر شبابية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكي في جلسته مؤخرًا بتعيين وليد محمد سامى جمال الدين مديرًا تنفيذيًا للهيئة، وذلك في إطار تعزيز الهيئة إداريًا وتنفيذ خطة جديدة للاستثمار والترويج خلال الخمس سنوات المقبلة بعد الإنتهاء من البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة.



وأعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تمت الموافقة على تعيين وليد جمال الدين مديرًا تنفيذيًا للهيئة وهو خبير استثماري تنفيذي متمرس بخبرة أكثر من 22 عامًا في هذا المجال، فضلًا عن أن لديه سجلًا حافلًا في مجال الاستثمار المصرفي وإدارة الأموال والتطوير العقارى.



وأضاف أن الهيئة تسعى لتشجيع القيادات الشبابية على تولي المناصب القيادية من أجل ضخ أفكار ودماء جديدة في منظومة العمل وذلك في إطار السياسة العامة للدولة لخلق كوادر شبابية قادرة على إضافة الجديد والمزيد في جميع المجالات،علاوة على قيام الهيئة بتنفيذ خطة خمسية حتى عام 2025 تهدف لتوطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا وإنشاء قاعدة تصديرية للمحيط الجغرافي العربي والإفريقي، لافتا إلى أن تعيين مدير تنفيذي بخلفية إستثمارية يدعم التواصل مع المستثمرين وشركائنا داخل المنطقة مما يساهم في سهولة أداء الأعمال والمتابعة وكذلك العمل السريع على تلبية احتياجات ومتطلبات المنظومة الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.