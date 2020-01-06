-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اقتصادية قناة السويس: ضخ دماء جديدة وشابة لخلق كوادر شبابية

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:38 ص
جريدة الدستور
عمرو خان
طباعة
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكي في جلسته مؤخرًا بتعيين وليد محمد سامى جمال الدين مديرًا تنفيذيًا للهيئة، وذلك في إطار تعزيز الهيئة إداريًا وتنفيذ خطة جديدة للاستثمار والترويج خلال الخمس سنوات المقبلة بعد الإنتهاء من البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة.

وأعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تمت الموافقة على تعيين وليد جمال الدين مديرًا تنفيذيًا للهيئة وهو خبير استثماري تنفيذي متمرس بخبرة أكثر من 22 عامًا في هذا المجال، فضلًا عن أن لديه سجلًا حافلًا في مجال الاستثمار المصرفي وإدارة الأموال والتطوير العقارى.

وأضاف أن الهيئة تسعى لتشجيع القيادات الشبابية على تولي المناصب القيادية من أجل ضخ أفكار ودماء جديدة في منظومة العمل وذلك في إطار السياسة العامة للدولة لخلق كوادر شبابية قادرة على إضافة الجديد والمزيد في جميع المجالات،علاوة على قيام الهيئة بتنفيذ خطة خمسية حتى عام 2025 تهدف لتوطين الصناعة وامتلاك التكنولوجيا وإنشاء قاعدة تصديرية للمحيط الجغرافي العربي والإفريقي، لافتا إلى أن تعيين مدير تنفيذي بخلفية إستثمارية يدعم التواصل مع المستثمرين وشركائنا داخل المنطقة مما يساهم في سهولة أداء الأعمال والمتابعة وكذلك العمل السريع على تلبية احتياجات ومتطلبات المنظومة الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

منذ 1992.. الفائزين بجائزة «الكاف» لأفضل لاعب أفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. تورط عامل بمنزل نانسي عجرم في حادث السرقة

منذ حوالي 14 ساعة

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

كثافات مرورية بالدائري وكوبري أكتوبر ومحوري 26 يوليو وصفط

الصور

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

image description

مؤتمر توحد الأحزاب لدعم السيسي في «مسيرة الأمن القومي»

image description

رسائل مواطنين لـ«التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

الأكثر قراءة

مصرع 3 سوريين وإصابة 16 فى حادث بالبحر الأحمر

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

كثافات مرورية بالدائري وكوبري أكتوبر ومحوري 26 يوليو وصفط

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

دراسة: جفاف الجسم يتسبب فى ضعف الذاكرة

أفضل أنواع المشروبات لصحة الجنين

روتين يومى للحماية من الضغط النفسى فى الامتحانات

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الرئيس نيوز

«عمل محترف وإطار منضبط».. 7 رسائل من الرئيس السيسي للإعلام

أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان: لا تتدخلوا في التفاصيل

الجيش الليبي: ميليشيات إخوانية وراء قصف الكلية العسكرية في طرابلس

مصادر تنفي وجود وساطة كويتية بين إيران وأمريكا

منوعات

العثور على وحيد قرن نادر فى نيبال نافقا

منذ 1992.. الفائزين بجائزة «الكاف» لأفضل لاعب أفريقي

«مو صلاح» المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

ممثلة تجمع 20 مليون دولار أسترالي لمكافحة الحرائق

كشكول

جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات لعميد تجارة عين شمس

"خريطة التعليم" لمواجهة مشكلات امتحانات الأول والثانى الثانوى

" أبويا وحشنى"..تفاصيل انتحار طالب إعدادى " شنقا"

" العيد فرحة".. توقف امتحانات النقل ثلاث أيام

إسلام سياسي

الإفتاء: 6دول شهدت 80% من العمليات الإرهابية في 2019.. وتحذر من 2020

فيديو.. الإفتاء: أخي المسيحي ليس في شريعتنا ما يمنعنا من تهنئتك

«أردوغان» يعلن تحرك الجيش التركى إلى ليبيا

متزعم التمرد الصوفي يهاجم علي جمعة ونقابة الاشراف...والصوفية ترد:متهور وأرعن

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
المزيد

الثقافة

مصطفى سليم يرصد حياة الظلال في «نفق سري»

«تيوليب من أرض الموتى».. رواية جديدة لـ أماني عنان

محمد إبراهيم عن «أوديف»: نقطة ارتكاز في مشروعي الأدبي

بعد غياب 10 سنوات.. تدشين «احتفالية لون» لـ صلاح بطرس بجاليري بهلر

صفحتنا ع الفيس بوك