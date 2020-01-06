-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء موسم توريد القصب لمصانع السكر

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:26 ص
القصب
القصب
عبدالناصرمحمد
طباعة
بدأ اليوم الموسم السنوى الشتوى لحصاد محصول القصب، بعدد من محافظات الصعيد، حيث بدأ فى عدة قرى بقنا، خاصة في مركز أبوتشت وصولًا إلى مركز قوص، ويشمل كل الحقول كزاعات مجمعة فى الحقول الزراعية، الذى يطلق عليه "كسر القصب" فى الأوساط الزراعية بالجنوب.

وقال يوسف عبدالراضي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي القصب، إنه يجب أن يكون سعر الطن 1000 جنيه، لأن الحكومة رفعت أسعار الأسمدة في الجمعيات الزراعية والسولار، ورغم مطالباتنا العام الماضي وجميع أعضاء جمعيات القصب وتم عقد عدة جلسات، لم تستجب الحكومة برفع سعر الطن لتغطية تكاليف الزراعة العالية من تقاوي وأسمدة وسولار، مشيرا إلى أن المزارعين فى الصعيد يقومون بدور وطنى، وبدأوا فى توريد المحصول للمصانع.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من البرلمان الليبى على قرار تحرك القوات التركية إلى طرابلس

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. تورط عامل بمنزل نانسي عجرم في حادث السرقة

منذ يوم

«فتاة المنصورة» تكشف حقيقة طردها من المنزل

منذ حوالي 14 ساعة

هل يتصدى الجيش المصرى للتدخل التركى فى ليبيا الباز يجيب

الصور

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

image description

مؤتمر توحد الأحزاب لدعم السيسي في «مسيرة الأمن القومي»

image description

رسائل مواطنين لـ«التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

الأكثر قراءة

مصرع 3 سوريين وإصابة 16 فى حادث بالبحر الأحمر

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

كثافات مرورية بالدائري وكوبري أكتوبر ومحوري 26 يوليو وصفط

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

دراسة: جفاف الجسم يتسبب فى ضعف الذاكرة

أفضل أنواع المشروبات لصحة الجنين

روتين يومى للحماية من الضغط النفسى فى الامتحانات

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الرئيس نيوز

«عمل محترف وإطار منضبط».. 7 رسائل من الرئيس السيسي للإعلام

أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان: لا تتدخلوا في التفاصيل

الجيش الليبي: ميليشيات إخوانية وراء قصف الكلية العسكرية في طرابلس

مصادر تنفي وجود وساطة كويتية بين إيران وأمريكا

منوعات

العثور على وحيد قرن نادر فى نيبال نافقا

منذ 1992.. الفائزين بجائزة «الكاف» لأفضل لاعب أفريقي

«مو صلاح» المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

ممثلة تجمع 20 مليون دولار أسترالي لمكافحة الحرائق

كشكول

جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات لعميد تجارة عين شمس

تعرف علي تشكيل غرف عمليات امتحانات الصفين الأول و الثاني الثانوي

"خريطة التعليم" لمواجهة مشكلات امتحانات الأول والثانى الثانوى

" أبويا وحشنى"..تفاصيل انتحار طالب إعدادى " شنقا"

إسلام سياسي

الإفتاء: 6دول شهدت 80% من العمليات الإرهابية في 2019.. وتحذر من 2020

فيديو.. الإفتاء: أخي المسيحي ليس في شريعتنا ما يمنعنا من تهنئتك

«أردوغان» يعلن تحرك الجيش التركى إلى ليبيا

متزعم التمرد الصوفي يهاجم علي جمعة ونقابة الاشراف...والصوفية ترد:متهور وأرعن

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
المزيد

الثقافة

مصطفى سليم يرصد حياة الظلال في «نفق سري»

«تيوليب من أرض الموتى».. رواية جديدة لـ أماني عنان

محمد إبراهيم عن «أوديف»: نقطة ارتكاز في مشروعي الأدبي

بعد غياب 10 سنوات.. تدشين «احتفالية لون» لـ صلاح بطرس بجاليري بهلر

صفحتنا ع الفيس بوك