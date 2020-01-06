بدء موسم توريد القصب لمصانع السكر

بدأ اليوم الموسم السنوى الشتوى لحصاد محصول القصب، بعدد من محافظات الصعيد، حيث بدأ فى عدة قرى بقنا، خاصة في مركز أبوتشت وصولًا إلى مركز قوص، ويشمل كل الحقول كزاعات مجمعة فى الحقول الزراعية، الذى يطلق عليه "كسر القصب" فى الأوساط الزراعية بالجنوب.



وقال يوسف عبدالراضي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي القصب، إنه يجب أن يكون سعر الطن 1000 جنيه، لأن الحكومة رفعت أسعار الأسمدة في الجمعيات الزراعية والسولار، ورغم مطالباتنا العام الماضي وجميع أعضاء جمعيات القصب وتم عقد عدة جلسات، لم تستجب الحكومة برفع سعر الطن لتغطية تكاليف الزراعة العالية من تقاوي وأسمدة وسولار، مشيرا إلى أن المزارعين فى الصعيد يقومون بدور وطنى، وبدأوا فى توريد المحصول للمصانع.