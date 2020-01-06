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حوادث

حملات لضبط متجاوزي السرعات على الطرق السريعة

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي – ندى حمدي
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تواصل الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، شن الحملات المرورية المكثفة لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري، حفاظًا على سلامة الجميع.

وشنت الإدارة حملات للكشف عن السائقين متعاطي المواد المخدرة المشتبه في أمرهم عن طريق الأجهزة الحديثة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك حملات الحمولة الزائدة والكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق "الرادار" واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع متجاوزي السرعات المقررة، كما أمر مساعد الوزير بتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادي الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على جميع الطرق، تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

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