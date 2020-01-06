العثور على وحيد قرن نادر فى نيبال نافقا

عثر على وحيد قرن نادر نافقا خارج متنزه وطني في جنوب وسط نيبال، ما أثار مخاوف إزاء مصير هذا النوع من الحيوانات المعرض للانقراض، حسبما قال متحدث باسم المتنزه اليوم الإثنين.



وقال المتحدث جوبال جيميري إنه تم العثور على الكركدن وحيد القرن، ويعتقد أنه يبلغ من العمر ثماني سنوات، نافقا أمس الأحد في مزرعة خارج حديقة شيتوان الوطنية.



يشار إلى أن الحديقة هي موطن لأكثر من 600 كركدن، من أصل 645 حيوانا من الكركدن في المناطق المحمية في البلاد.



وفي العام الماضي، بدأت الحكومة النيبالية تحقيقا في حالات نفوق الكركدن.



وأدى تدهور الموائل والمنافسة الشرسة على الموارد إلى زيادة حادة في وفيات وحيد القرن، وفقا لتقرير صدر عام 2018 عن "مونجاباي"، وهو منفذ إخباري متخصص في أخبار الحياة البرية.